Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi freine le dossier Dembélé !

Publié le 4 novembre 2021 à 12h10 par A.C.

Ousmane Dembélé est en fin de contrat avec le FC Barcelone et dans seulement quelques mois, il pourrait quitter le club gratuitement.

Très critiqué depuis son arrivée, Ousmane Dembélé pourrait devenir un leader du FC Barcelone de demain. C’est en tout cas la volonté de Joan Laporta, qui selon la presse catalane pousserait pour prolonger au plus vite son contrat. Mundo Deportivo explique d’ailleurs que le principal concerné aurait demandé à son agent de faire tout son possible pour trouver un accord avec le Barça, acceptant même de baisser son salaire qui s’élève à près de 12M€ par an actuellement. Un rendez-vous aurait d’ailleurs été fixé la semaine prochaine, avec Dembélé qui semble vouloir s’inscrire dans la durée en Catalogne.

Alemany est actuellement occupé !