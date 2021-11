Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’a aucun doute pour remplacer Koeman !

Publié le 4 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Après avoir remercié Ronald Koeman, le FC Barcelone est en quête d’un nouvel entraîneur. Et dans l’esprit de Joan Laporta et de ses collaborateurs, tout serait très clair.

Au FC Barcelone, la situation devenait insoutenable et il fallait prendre une décision radicale. C’est donc Ronald Koeman qui en a fait les frais. En effet, Joan Laporta a décidé de dire stop et de remercier l’entraîneur néerlandais. Actuellement, c’est Sergi Barjuan qui assure l’intérim, mais cela ne devrait plus durer très longtemps car un nouvel entraîneur va débarquer au Barça. Reste encore à savoir qui sera l’heureux élu.

Une priorité très claire !