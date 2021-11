Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision pour Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 18h10 par A.D.

Désireux de s'offrir les services de Xavi pour remplacer Ronald Koeman, Joan Laporta serait prêt à mettre la main à la poche pour parvenir à ses fins. En effet, le président du Barça serait disposé à payer la clause libératoire à 5M€ du technicien espagnol pour boucler ce dossier ce vendredi.

Après une énième défaite cette saison face au Rayo Vallecano, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. Pour combler le départ de son entraineur néerlandais, le président du FC Barcelone souhaiterait à tout prix miser sur Xavi. Dans cette optique, Joan Laporta aurait envoyé Rafa Yuste et Mateu Alemany à Doha pour qu'ils négocient avec Al-Sadd, le club entrainé par le coach espagnol. Toutefois, la direction qatari ne voudrait pas s'assoir sur les 5M€ de la clause libératoire de Xavi.

Laporta prêt à payer la clause libératoire de Xavi si...