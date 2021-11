Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Al-Sadd envoie un message fort à Xavi après son départ !

Publié le 5 novembre 2021 à 12h10 par D.M. mis à jour le 5 novembre 2021 à 12h11

Al-Sadd a annoncé le départ de Xavi vers le FC Barcelone. Président du club qatari, Turki Al-Ali s'est exprimé sur le transfert du technicien espagnol.

C’est désormais officiel ! Six ans après son départ, Xavi va faire son retour au FC Barcelone. Le club d’Al-Sadd a publié un communiqué ce vendredi afin d’annoncer le départ de son entraîneur: « L'administration Al-Sadd a accepté de transférer Xavi à Barcelone après avoir payé la clause pénale stipulée dans le contrat » . Le Barça a finalement payé la clause libératoire présente dans le contrat de Xavi pour enregistrer son retour. Le technicien va faire ses adieux à Al-Sadd ce vendredi avant de s’envoler vers l’Espagne.

« Nous avons décidé de ne pas lui faire obstacle »