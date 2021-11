Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s’ouvre pour Xavi avec cette star de Guardiola !

Publié le 6 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ne disposant plus d’un statut d’incontournable à Manchester City, Raheem Sterling se rapprocherait les jours passant d’un départ. Une opportunité en or pour le FC Barcelone, intéressé par le profil de l’international anglais.

Ayant lancé un nouveau cycle avec la nomination de Xavi Hernandez, le FC Barcelone devrait se montrer très actif sur le marché des transferts cet hiver et l’été prochain. Kingsley Coman serait l’ailier réclamé par l’ancienne gloire du FC Barcelone et nouveau coach. Cependant, il ne serait pas le seul. L’option Raheem Sterling serait également étudiée dans les couloirs de la direction du Barça . Et il se pourrait que ce soit le moment opportun pour le FC Barcelone de frapper pour l’attaquant de Manchester City et international anglais.

Sterling, c’est maintenant ou jamais pour le FC Barcelone !