Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une grosse carte à jouer avec cet attaquant de Guardiola !

Publié le 5 novembre 2021 à 7h00 par T.M.

Très intéressé par Raheem Sterling, le FC Barcelone pourrait bien avoir une réelle carte à jouer avec l’attaquant de Manchester City.

Cet été, Raheem Sterling était annoncé proche du FC Barcelone. Finalement, le Britannique est resté à Manchester City, mais son arrivée en Catalogne pourrait bien n’être que partie remise. En effet, au Barça, on aurait toujours le nom du joueur de Pep Guardiola en tête et alors que Joan Laporta est à la recherche d’un attaquant cet hiver pour remplacer Sergio Agüero. Selon les informations de Sport , Sterling serait très apprécié au Camp Nou et la direction barcelonais aurait des raisons d’y croire…

Un avantage pour le Barça ?