Mercato - PSG : Leonardo n’avait rien à craindre pour cette recrue de l’été !

Publié le 6 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, le PSG a fait venir Nuno Mendes. Et dans l’esprit du Portugais, il n’y avait visiblement que le club de la capitale qui comptait…

A l’occasion du dernier mercato estival, Leonardo a profité de l’occasion pour renforcer les couloirs de la défense du PSG. A droite, c’est Achraf Hakimi qui est arrivé en provenance de l’Inter Milan. De l’autre côté, le directeur sportif parisien est allé chercher Nuno Mendes au Sporting Portugal, prêté avec option d’achat. A 19 ans, le Portugais est actuellement en train de prendre ses marques au PSG, un club où Nuno Mendes a toujours voulu évoluer.

« Le PSG était ma priorité »