Mercato - PSG : Nuno Mendes lâche ses vérités sur son choix !

Publié le 5 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Nuno Mendes justifie son choix de quitter son club formateur pour rejoindre le PSG.

Du haut de ses 19 ans, Nuno Mendes est l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Europe. Et cela tombe bien puisque le PSG était en quête d'un latéral gauche cet été. Par conséquent, le club parisien a obtenu le prêt de Nuno Mendes qui quitte le Sporting, son club formateur, pour la première fois de sa carrière. Un choix très fort pour un jeune joueur qui file à l'étranger et sort de sa zone de confort. Mais le Portugais explique sa décision.

«Je voulais donc poursuive mon travail ici»