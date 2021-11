Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo a rencontré le même problème inattendu que Lionel Messi !

Publié le 5 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Arrivé cet été quelques temps après Lionel Messi, Nuno Mendes avoue qu'il a lui aussi été marqué par les embouteillages à Paris.

Cet été, Lionel Messi a changé de club pour la première fois de sa carrière. A 34 ans, l'Argentin découvre donc un nouvel environnement et reconnaît qu'il a rencontré un problème inattendu à Paris. « Nous étions dans le centre et cela rendait la circulation insupportable. Il nous fallait une heure pour l’école et une heure pour l’entraînement », confiait le numéro 30 du PSG dans une interview accordée à Sport , avant d'évoquer le changement de climat entre Paris et Barcelone : « Nous profitons de cette ville qui est magnifique, malgré le temps. Nous avons eu la chance aussi d’avoir du beau temps, avec parfois de la pluie et du froid, mais nous sommes très heureux . »

«Le trafic ! C'est incroyable, il y a des bouchons tout le temps !»