Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez envisage une vague de départs !

Le Real Madrid n'envisagerait pas de prolonger les contrats de Marcelo, Isco et Gareth Bale. Les trois joueurs devraient quitter le club espagnol et pourraient être rejoints par Eden Hazard.

Le Real Madrid n’a dépensé que 31M€ cet été sur le marché des transferts. Le club espagnol a décidé de racheter le contrat d’Eduardo Camavinga, mais a aussi accueilli gratuitement David Alaba, libre après son départ du Bayern Munich. Mais Florentino Perez espérait dépenser beaucoup plus lors du dernier mercato estival. En effet, le président du Real Madrid était prêt à offrir jusqu’à 200M€ au PSG pour mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais le dirigeant n’est pas parvenu à convaincre ses homologues parisiens, qui ont pris le risque de le conserver à un an de la fin de son contrat. Mais dès le 1er janvier prochain, le Real Madrid a la possibilité d’entamer officiellement les discussions avec Mbappé et son entourage. Alors qu’elle lorgne aussi Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Antonio Rüdiger (Chelsea), la Casa Blanca devrait chercher à alléger sa masse salariale dans les prochains mois. Cela tombe bien plusieurs joueurs présents dans l’effectif de Carlo Ancelotti cette saison sont en fin de contrat.

Marcelo, Isco, Bale sur le départ

Peu utilisés par Carlo Ancelotti depuis le début du championnat, Isco, Marcelo et Gareth Bale voient leur contrat prendre fin en juin prochain. Et selon les informations divulguées par As , le Real Madrid n’a pas l’intention de les prolonger et de les conserver la saison prochaine. Le club espagnol pourrait se libérer de plusieurs gros salaires, ce qui arrange Florentino Perez. Barré par la concurrence au milieu de terrain, Isco pourrait rebondir en Liga ou en Premier League. Agé de 32 ans, Gareth Bale va devoir se pencher sur son avenir, tout comme Marcelo. Le latéral gauche a été annoncé avec insistance du côté de Fluminense ces dernières semaines, mais rechercherait un dernier défi en Europe selon les informations de TNT Sport s.

L'interrogation Eden Hazard