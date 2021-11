Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland pourrait tout changer dans ce dossier à 35M€ de Leonardo !

Publié le 5 novembre 2021 à 11h15 par D.M.

Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Pour le remplacer, le club allemand aurait ciblé Karim Adeyemi, également annoncé sur les tablettes du PSG.

Actuellement touché à la hanche et possiblement absent jusqu’à la fin de la saison, Erling Haaland vivrait ses derniers mois sous le maillot du Borussia Dortmund. Selon les informations divulguées par le journaliste Nicolo Schira sur son compte Twitter, le joueur de 21 ans aurait pris la décision de quitter le club de la Ruhr à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois d’août, le PSG pourrait l’accueillir en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Adeyemi pour remplacer Haaland ?

Un coup dur pour le Borussia Dortmund, en quête d’un remplaçant. Et comme l’indique Nicolo Schira, la priorité du club allemand a été identifiée. Selon le journaliste italien, le BVB voudrait s’attacher les services de Karim Adeyemi, âgé de 18 ans et qui brille cette saison au Red Bull Salzbourg. Un profil qui plairait aussi au PSG, déjà distancé dans ce dossier. En effet, Adeyemi, valorisé 35M€, aurait déjà un contrat du Borussia Dortmund entre les mains. Il s’agirait d’un bail de cinq ans. Le départ d’Erling Haaland ne fait désormais plus de doute.