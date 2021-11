Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du clan Haaland sur son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 19h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Interrogé ce jeudi soir, Alf-Inge Haaland s'est prononcé sur l'avenir de son fils et protégé.

Leonardo a déjà déniché le successeur de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité du directeur sportif du PSG se nomme Erling Haaland. Mais le buteur norvégien choisira-t-il de rejoindre le PSG quand il sera le moment pour lui de quitter le Borussia Dortmund ? Lors d'un entretien accordé à TV2 ce jeudi soir, Alf-Inge Haaland a fait passer un message clair sur l'avenir d'Erling Haaland.

«Il est dans un club fantastique, on décidera de ces choses là le moment venu»