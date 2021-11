Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 5 novembre 2021 à 20h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger susciterait l'intérêt du PSG, mais aussi du Real Madrid.

Après avoir recruté Sergio Ramos, le PSG pourrait bien s’attacher les services d’un protégé de Thomas Tuchel. Selon plusieurs médias, le club parisien apprécierait énormément les qualités d’Antonio Rüdiger et pourrait décider de se l’offrir à la fin de la saison sans dépenser le moindre centime puisque son contrat expire en juin prochain. De son côté, Chelsea tente d’inverser la tendance et de trouver un accord avec l’international allemand, mais ce dernier se montrerait bien trop exigeant pour la formation anglaise. Un départ pourrait donc intervenir en 2022, mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier Rüdiger.

Le Real Madrid veut plomber les plans du PSG