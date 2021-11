Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce tonitruante de Joan Laporta sur le retour de Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 22h30 par H.G. mis à jour le 5 novembre 2021 à 22h34

Alors qu’il est annoncé que Xavi est en passe de devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Joan Laporta a confirmé cette tendance ce vendredi soir.

Quelques jours après que Ronald Koeman ait été démis de ses fonctions, tout indique que le FC Barcelone tient son nouvel entraineur en la personne de Xavi. Plusieurs fois annoncé comme étant proche de faire son retour au sein du club catalan par le passé, l’ancien milieu du Barça va bien effectuer son arrivée sur le banc du Barça dans les prochaines heures. En effet, un accord aurait maintenant été trouvé entre les Blaugrana et le désormais ex-entraineur d’Al-Sadd pour un contrat qui le liera au FC Barcelone jusqu’en juin 2024.

« Le contrat de Xavi est sur le point d'être réglé »