Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole met fin au feuilleton Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 20h30 par H.G. mis à jour le 5 novembre 2021 à 20h36

Alors que le FC Barcelone travaille depuis plusieurs jours dans l’optique de faire revenir Xavi, tout serait maintenant quasiment bouclé dans cette optique.

Après un début de saison cauchemardesque, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions, le FC Barcelone a pris la décision de limoger Ronald Koeman alors que son contrat expirait le 30 juin prochain. Cette décision a marqué la fin d’un interminable feuilleton dans la mesure où le technicien néerlandais était sans cesse annoncé comme étant sur la sellette, que ce soit l’été dernier ou avant la dernière trêve internationale. Et après avoir été annoncé sur les traces de Roberto Martinez, Andrea Pirlo ou encore d’Antonio Conte – désormais à Tottenham, le Barça a pris la décision de miser sur Xavi pour la succession de Ronald Koeman. Ainsi, dans un dossier où le chaud et le froid a été soufflé à plusieurs reprises, le FC Barcelone s’est activé pour boucler le plus rapidement possible la venue de l’ancien milieu de terrain sur son banc.

Xavi accompli son destin et va bien rejoindre le FC Barcelone !