Mercato - OM : Gros rebondissement pour l'avenir de cette pépite de Sampaoli !

Publié le 5 novembre 2021 à 19h30 par Bernard Colas

Alors que Bamba Dieng a trouvé un accord avec l’OM pour un nouveau contrat, l’attaquant de 21 ans ne va pas pour autant prolonger son bail, la faute notamment aux problèmes financiers rencontrés par le club phocéen.

Bamba Dieng est l’une des belles surprises de ce début de saison de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 21 ans a su profiter de l’absence d’Arkadiusz Milik pour se faire remarquer auprès de Jorge Sampaoli, qui n’a pas hésité à utiliser son joueur à dix reprises en Ligue 1. Bamba Dieng a ainsi trouvé le chemin des filets par 3 fois, avec une performance remarquée face à l’AS Monaco le 11 septembre dernier, rencontre durant laquelle le Sénégalais a inscrit un doublé. Une éclosion inattendue pour un joueur évoluant en réserve la saison dernière après son arrivée en provenance de Diambars, suscitant déjà l’emballement des supporters et de certains observateurs. « Il me fait penser à Mamad' (Mamadou Niang) dans le style de jeu : très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne et qui marque des buts. Il faut qu'il progresse dans la lucidité, le calme et le sang-froid devant le but. Il a beaucoup de face-à-face avec les gardiens, il en marque beaucoup mais il en rate aussi. Mais j'ai confiance en lui et je mets une pièce sur lui cette saison », a notamment estimé Djibril Cissé dans Téléfoot , tandis que l'ancien attaquant sénégalais El-Hadji Diouf n’a pas hésité à comparer le grand espoir de l’OM à Didier Drogba dans des propos accordés à So Foot : « Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » Avec son nouveau statut à l’OM, Bamba Dieng peut désormais prétendre à plus de temps de jeu avec l’équipe première, mais également à un nouveau contrat en adéquation avec ses performances, incitant Pablo Longoria à passer à l’action.

Un nouveau contrat, mais pas de prolongation

Ces dernières semaines, la prolongation de Bamba Dieng a beaucoup fait parler dans la cité phocéenne, alors que le Sénégalais est engagé jusqu’en juin 2024. Plus que la durée de son bail, c’est son salaire qui pose actuellement problème, puisque l’attaquant va percevoir 4000€ bruts pour cet exercice, un montant revu à la hausse pour les deux prochaines saisons afin d'atteindre 5 000 puis 6 000€ d’ici à 2024. Présent en conférence de presse ce vendredi, le numéro 12 de l’OM a fait une grande annonce sur son cas en révélant avoir trouvé un accord avec Pablo Longoria, sans pour autant apporter davantage de détails : « On a des discussions, on a trouvé un terrain d'entente, je devrais signer dans les prochains jours, je suis très content (…) J'espère marquer plus de buts, aider l'équipe à gagner, être en haut du classement. C'est l’essentiel. » Cependant, ce terrain d’entente ne signifie pas pour autant que Bamba Dieng va allonger son contrat avec l’Olympique de Marseille.

