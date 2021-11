Foot - OM

OM : Dieng, Payet… A Marseille Milik change tout !

Publié le 5 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Blessé durant de longues semaines, Arkadiusz Milik a fait son retour à l’OM, et comme l’explique Edouard Cissé, cela change beaucoup de choses à Marseille.

Arrivé en janvier dernier à l'OM, Arkadiusz Milik a été coupé dans son élan par une blessure en fin de saison qui l'a contraint de déclarer forfait pour l'Euro avec la Pologne et de rater une bonne partie du début de saison de l'OM. Mais alors qu'il a fait son retour ces dernières semaines, cela bouleverse la tactique de l'OM comme l'explique Edouard Cissé.

«Milik est un autre type d'attaquant»