OM - Lazio Rome : Cette victoire qui peut rapporter gros…

Publié le 4 novembre 2021 à 11h07 par Alexis Bernard mis à jour le 4 novembre 2021 à 11h10

Après trois matchs nuls consécutifs en Europa League, l’OM a l’opportunité de relancer son groupe E en battant la Lazio Rome.

Si l’OM n’a pas encore connu la victoire en Coupe d’Europe cette saison, les trois nuls obtenus face à Galatasaray, la Lazio Rome et le Lokomotiv Moscou entretiennent l’espoir d’une qualification en huitième de finale. Et cela passe par un succès, ce jeudi, contre la Lazio Rome. Les hommes de Jorge Sampaoli peuvent faire un joli coup en venant à bout des Romains, au Vélodrome.

Une cote à 5,50 qui peut passer