OM : Les grosses confidences de Cengiz Ünder sur Jorge Sampaoli !

Publié le 2 novembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Cengiz Ünder se sent parfaitement à son aise depuis son arrivée à l'OM. Et son bonheur serait en partie dû à Jorge Sampaoli.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été, Cengiz Ünder semble comme un poisson dans l’eau. Le joueur de 24 ans fait partie des titulaires indiscutables du club phocéen sur ce début de saison. Lors de son passage au Canal Football Club , Cengiz Ünder n’a d’ailleurs pas manqué d’affirmer son souhait de voir son aventure à l’OM se prolonger pour « de longues années. » Et son bonheur serait en partie dû à Jorge Sampaoli.

« Je suis vraiment content de travailler avec lui »