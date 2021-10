Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Sampaoli sur l'intégration de Gerson !

Publié le 30 octobre 2021 à 1h15 par A.D.

Depuis son arrivée à l'OM, Gerson n'évolue pas vraiment à son poste de prédilection. Malgré tout, le milieu de terrain brésilien n'a pas de problème d'adaptation à Marseille. Interrogé sur ses choix forts avec Gerson, Jorge Sampaoli y est allé de sa mise au point.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a offert une dizaine de recrues à Jorge Sampaoli, dont Gerson. Alors qu'il y a pléthore de milieux de terrain à l'OM, le Brésilien n'évolue pas vraiment à son poste depuis le début de saison. Toutefois, cela ne lui a pas empêché de bien s'intégrer au sein du club phocéen. « Quand on commence le foot, on démarre à une certaine position, mais au fil de sa carrière il faut s'adapter. J'essaie d'aider mon équipe. Vous savez à quel poste je joue habituellement, ce qu'on appelle un 'volante' au Brésil, une sorte de milieu récupérateur. Mais j'ouvre mon esprit pour faire ce qu'on me demande. (…) Ce n'est pas toujours facile ou possible de faire de mon mieux, je sens que mon esprit a un peu de mal à se libérer actuellement, mais j'essaie de me concentrer sur le jeu, le foot, la seule chose que je sais faire. Mais oui, il faut que je me libère pour vous montrer le vrai Gerson. J'espère que ça arrivera assez vite » , a confié Gerson en conférence de presse.

«On pense qu'il peut être performant au poste où on le fait jouer»