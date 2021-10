Foot - OM

OM : Guendouzi envoie un message fort à Deschamps !

Publié le 28 octobre 2021 à 20h05 par La rédaction

Régulièrement appelé à rejoindre le groupe des Séniors A de l’Équipe de France, Matteo Guendouzi n’a pas disputé la moindre minute avec les Bleus de Didier Deschamps. L’occasion pour le joueur de l’OM d’envoyer un message au sélectionneur français.