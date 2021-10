Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Sampaoli après les incidents contre le PSG !

Publié le 26 octobre 2021 à 23h30 par A.M.

Alors que l'OM risque de voir son point avec sursis lui être retiré, Jorge Sampaoli pousse un coup de gueule contre le comportement de certains supporters durant le Classique.

Malgré les avertissements lancés par Dimitri Payet et Pablo Longoria avant le choc contre le PSG, certains supporters de l'OM n'ont pas écouté leur capitaine et leur président et ont jeté des projectiles sur certains joueurs parisiens, à l'image de Neymar, qui n'a pas pu tirer les corners dans de bonnes conditions. Pire encore, un homme est entré sur la pelouse du Vélodrome afin d'enlacer Lionel Messi. Des incidents qui risquent de faire perdre un point à l'OM puisque le club phocéen avait été sanctionné d'un point avec sursis après les évènements à Nice. Par conséquent, Jorge Sampaoli est très agacé.

«Ce qu'il s'est passé face au PSG est très grave»