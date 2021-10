Foot - OM

OM - Clash : Galtier livre les coulisses de son explication avec Sampaoli !

Publié le 28 octobre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 28 octobre 2021 à 8h44

Alors que les bancs de l’OM et de l’OGC Nice ont fait l’objet d’un vif échange mercredi soir en fin de rencontre, Jorge Sampaoli et Christophe Galtier ont eu l’occasion de s’expliquer à ce sujet. Le technicien français est revenu sur cet échange.

Les rencontres entre l’OGC Nice et l’OM sont décidément tendues cette saison ! Mercredi soir, les deux formations disputaient le match à rejouer pour le compte de 3e journée de Ligue 1 à huis clos, et se sont finalement quittées dos à dos (1-1). Mais autour de la 82e minute de la rencontre, les deux bancs de touche se sont chauffés, ce qui a alors donné lieu à une explication entre les deux entraîneurs, Christophe Galtier et son homologue de l’OM Jorge Sampaoli. Mais que se sont dits les deux hommes ?

« Je lui ai demandé que tout le monde reste calme »