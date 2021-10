Foot - OM

OM - Malaise : PSG, Classique… Le terrible constat de Riolo sur Sampaoli…

Publié le 26 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM s'est contenté d'un nul contre le PSG (0-0), Daniel Riolo regrette que Jorge Sampaoli ait joué contre nature.

Au Vélodrome, le PSG devait s'attendre à souffrir entre l'ambiance du stade et la pression mise par l'OM. En effet, depuis le début de la saison, le plan de jeu de Jorge Sampaoli est basé sur un pressing haut et constant afin de mettre en difficulté l'équipe adverse et récupérer le ballon très haut pour placer des attaques rapides. Et pourtant, le technicien argentin craignait visiblement la vitesse et la qualité de passes des attaquants du PSG puisque l'OM a été beaucoup moins agressif que d'habitude, même lorsque le PSG s'est retrouvé à 10 après l'expulsion d'Achraf Hakimi. Daniel Riolo ne cache pas sa déception.

«C’est la première fois qu’ils n’ont pas respecté leur nature»