OM : Le message fort d'Harit sur... Lewandowski !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h20 par La rédaction

Aujourd'hui à l'OM, Amine Harit a vu de nombreux adversaires de taille s'opposer à lui au cours de sa carrière. Mais pour le joueur de 24 ans, le plus impressionnant reste Robert Lewandowski.