Foot - OM

OM : Riolo pointe du doigt un choix de Sampaoli !

Publié le 23 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a utilisé Pol Lirola en ailier gauche, Daniel Riolo s'interroge sur le choix tactique de l'entraîneur de l'OM.

Depuis le début de saison, le travail de Jorge Sampaoli à la tête de l'OM est globalement salué. Il faut dire que le jeu produit par les Marseillais est très attractif, bien que certains choix tactiques de l'Argentin soient parfois difficiles à comprendre. C'est notamment le cas du positionnement de Pol Lirola contre la Lazio qui a été placé ailier gauche en cours de match, ce que Daniel Riolo a du mal à expliquer.

«Je me demande vraiment pourquoi Sampaoli fait ça»