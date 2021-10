Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Les dés sont jetés !

Publié le 27 octobre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Arrivé cet été à Marseille, Pau Lopez prend doucement l'ascendant sur Steve Mandanda, qui a du mal à s'habituer à sa nouvelle situation.

A l’instar de Mauricio Pochettino au PSG, qui doit trancher entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Jorge Sampaoli a fait face à un dilemme de taille lors de ce début de saison. L’entraîneur de l’OM a dû choisir entre Steve Mandanda, âgé de 36 ans et véritable leader du club marseillais, et Pau Lopez, arrivé cet été en provenance de l’AS Roma. L’international français a obtenu du temps de jeu lors des premières rencontres, mais le portier espagnol s’est installé dans l’équipe titulaire dès lors qu’il a réussi à retrouver une forme physique optimale. Pau Lopez enchaîne les titularisations ces dernières semaines, tandis que Steve Mandanda n’a plus disputé le moindre match depuis le 28 août dernier et une rencontre face à l’ASSE. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué la concurrence entre les deux portiers et a tenu à envoyer un message rassurant au champion du monde : « Steve a vécu un an et demi stressant, il y a eu des choses très compliquées à encaisser pour un joueur aussi emblématique que lui. On l'a arrêté car ça commençait à toucher un peu ses prestations. Maintenant les deux sont très bien. Pau a fait de bons matchs. Il y a une concurrence saine, elle sera la même qu'un joueur de champ car les deux jouent bien selon mes critères. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera de nouveau le pilier de notre équipe. Il faut seulement espérer que les deux soient à leur meilleur niveau, alors ça sera à moi de prendre la bonne décision. On trouve que les deux sont à un niveau très équilibré ».

Pau Lopez parti pour durer ?

Mais dans les faits, Steve Mandanda aura le plus grand mal à retrouver sa place de titulaire comme l’a indiqué Florent Germain, journaliste pour RMC . Pour lui, Pau Lopez est devenu le gardien numéro un et devrait disputer la grande majorité des rencontres de l’OM cette saison : « Je ne dis pas que le débat n’existe plus et que Mandanda est maintenant un éternel remplaçant, mais presque. En tout cas, Pau Lopez s’offre un peu plus de crédit. Car ces derniers temps, on avait l’impression que si Pau Lopez faisait une boulette, tout le monde allait réclamer Mandanda à Marseille. Là, on a l’impression que Pau Lopez prend confiance. Il a plus de jokers ». Quant à Steve Mandanda, il traine son spleen sur le banc des remplaçants..

Mandanda vivrait mal la situation