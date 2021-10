Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Sampaoli a définitivement tranché ?

Publié le 27 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

Ces dernières semaines, Pau Lopez enchaîne les titularisations. Et pour certains observateurs, les dés sont jetés et Steve Mandanda doit s'habituer à un rôle de doublure.

Titulaire indiscutable au poste de gardien de but depuis de nombreuses années, Steve Mandanda vit une saison particulière à l’OM. Agé de 36 ans, l’international français a vu un concurrent, en l’occurrence Pau Lopez, poser ses valises à Marseille avec l’objectif de s’installer durablement dans les buts. Et ces dernières semaines, force est de constater que le portier espagnol a pris le dessus sur Mandanda. Pau Lopez enchaîne les titularisations en Ligue Europa et en championnat. Pour le journaliste Florent Germain, la recrue estivale de l’OM semble bien avoir pris le dessus sur son rival.

« Je ne dis pas que Mandanda est maintenant un éternel remplaçant, mais presque »