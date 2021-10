Foot - OM

OM : Le message fort de Gerson sur Lucas Paqueta !

Publié le 29 octobre 2021 à 13h53 par La rédaction mis à jour le 29 octobre 2021 à 13h56

Depuis son arrivée à l'OM, Gerson connaît une adaptation difficile. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Brésilien a donc pris Lucas Paqueta comme exemple d'intégration.