OM - Malaise : Sampaoli est interpellé au Brésil pour Gerson !

Publié le 11 octobre 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que Gerson connaît un début de saison poussif, Tite s'est prononcé sur la situation de joueur de l'OM dont l'utilisation pose question.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à investir massivement sur le recrutement de Gerson. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen déboursera au total près de 30M€ pour l'ancien joueur de Flamengo. Et pourtant, des 11 recrues de l'OM, Gerson est probablement la plus décevante. L'international brésilien connaît un début de saison poussif à Marseille, et son utilisation par Jorge Sampaoli pose question. Tite s'est prononcé à ce sujet.

Tite émet des doutes du le poste de Gerson