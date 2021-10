Foot - OM

OM : L’amusante anecdote de Matteo Guendouzi sur Jorge Sampaoli !

Publié le 28 octobre 2021 à 23h10 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la compétitivité incessante de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a livré une belle anecdote sur la tricherie non assumée de l’entraîneur de l’OM au jeu du tennis ballon notamment.

Le 10 septembre dernier, alors que Matteo Guendouzi n’avait que trois matchs officiels dans les jambes avec l’OM, deux victoires et un nul en Ligue 1, l’Olympique de Marseille publiait un extrait du premier épisode de sa série Objectif Matchs. Dans la vidéo en question, on pouvait témoigner d’une partie de tennis ballon entre Jorge Sampaoli et l’international espoir français. Entre bonne humeur, rigolade et compétitivité, Guendouzi a pu voir à quel point Sampaoli altérait la réalité et les règles du jeu. Au cours d’un entretien pour le journaliste Rafik Youcef, le joueur de l’OM a qualifié l’entraîneur argentin de tricheur.

« Je n’ai jamais vu un tricheur comme lui »