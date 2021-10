Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria… Matteo Guendouzi dit tout sur son arrivée à Marseille !

Publié le 7 octobre 2021 à 14h30 par B.C.

Arrivé cet été à l’OM, Matteo Guendouzi s’est directement imposé comme l’un des cadres de cette nouvelle équipe phocéenne. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le milieu français s’est prononcé sur son arrivée, en soulignant l’importance de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria dans son choix.

Dans un mercato très animé sur la Canebière, marqué par onze arrivées, Matteo Guendouzi s’est engagé cet été avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Parti à Arsenal en 2018 après avoir été formé au PSG et s’être révélé à Lorient, le milieu de 22 ans retrouve donc l’Hexagone et n’a pas mis longtemps avant de s’imposer sous les ordres de Jorge Sampaoli. À l’OM, Matteo Guendouzi apparaît déjà comme un titulaire indiscutable et portait même le brassard de capitaine face au LOSC en l’absence de Steve Mandanda, sur le banc, et de Dimitri Payet, blessé. Un niveau très satisfaisant permettant même au joueur de retrouver l’équipe de France pour disputer le Final 4 de la Ligue des Nations avec Didier Deschamps. Matteo Guendouzi ne regrette donc pas son choix et s’est prononcé sur le sujet dans un entretien accordé à Onze Mondial .

« Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu »

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix , reconnaît Matteo Guendouzi. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière. »

« Sampaoli est extraordinaire »