Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi dévoile le rôle crucial de Sampaoli dans son arrivée !

Publié le 7 octobre 2021 à 10h30 par B.C.

Depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un cadre de l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le milieu français reconnaît l’importance de l’Argentin dans son arrivée et sa progression à Marseille.

Pour se renforcer dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille a notamment décidé de miser sur Mattéo Guendouzi, prêté avec option d’achat par Arsenal. Depuis, le milieu de 22 ans s’est très rapidement imposé sous ses nouvelles couleurs, au point de devenir l’un des titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli. Ce dernier avait même décidé de faire de Guendouzi son capitaine lors de la rencontre face au LOSC le week-end dernier, une marque de confiance importante de la part de Jorge Sampaoli, qui ne laisse pas insensible Mattéo Guendouzi depuis son arrivée à l’OM.

« C’est ce que j’ai aimé dans son discours »