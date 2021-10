Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Mattéo Guendouzi sur son arrivée !

Publié le 7 octobre 2021 à 8h30 par B.C.

Arrivé à l’OM cet été, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé comme un cadre dans la cité phocéenne. Le milieu français disposait pourtant d’autres options lors du dernier mercato estival, mais Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont trouvé les mots justes pour le convaincre.

Comme il l’avait annoncé, Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL cet été, avec pas moins de onze recrues au compteur. L’OM cherchait notamment à renforcer son entrejeu et a décidé de miser sur Mattéo Guendouzi, prêté avec option d’achat par Arsenal. Le milieu de 22 ans n’a pas mis longtemps avant de s’imposer sous les ordres de Jorge Sampaoli, lui permettant ainsi de faire son retour en équipe de France. À l’occasion d’un entretien pour Onze Mondial , Mattéo Guendouzi reconnaît que d’autres options s’offraient à lui lors du dernier mercato, mais les mots de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont été décisifs.

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix »