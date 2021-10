Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va perdre un taulier l’été prochain !

Publié le 7 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat cet été, William Saliba devrait être rapatrié par Arsenal en fin de saison, d’autant que le club anglais envisage déjà une prolongation.

En août dernier, au moment d’officialiser l’arrivée de William Saliba en prêt en provenance d’Arsenal, le président de l’OM Pablo Longoria se prononçait d’entrée de jeu sur l’avenir de sa nouvelle recrue : « Sur William, on doit parler avec Arsenal plus tard dans la saison. Si on parle de prêt avec ou sans option, on finit toujours par négocier. Nous sommes conscients de son potentiel », confiait Longoria, qui n’excluait donc pas de conserver définitivement Saliba même s’il s’agit d’un prêt sans option d’achat. Mais Arsenal verrait les choses différemment…

Arsenal a déjà tout prévu pour Saliba

En effet, comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal a déjà prévu de faire revenir William Saliba de l’OM l’été prochain au terme de son prêt, et aurait même prévu de lui offrir une prolongation de contrat. Jorge Sampaoli, qui a déjà fait de l’ancien Stéphanois un titulaire indiscutable, peut donc déjà tirer un trait sur ce potentiel renfort à l’OM en fin de saison.