Mercato - PSG : Leonardo a un train de retard dans ce dossier colossal !

Publié le 7 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

Leonardo aurait décidé d'activer la piste menant à Dušan Vlahović, attaquant de la Fiorentina dans le viseur des plus grands club européens.

Après Federico Chiesa, qui fait désormais le bonheur de la Juventus, les supporters de la Fiorentina profitent de l’explosion d’un nouveau talent. Il s’agit de Dušan Vlahović, arrivé en 2018 en provenance du Partizan et qui a véritablement commencé à se faire connaitre avec le départ de Giovanni Simeone à Cagliari. Après avoir marqué 21 buts la saison dernière, Vlahović confirme les espoirs placés en lui, avec 6 buts en 8 rencontres cette saison. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé que Leonardo suivrait de très près l’attaquant serbe, qui pourrait être le successeur de Kylian Mbappé.

La Juventus tiendrait la corde pour Vlahović