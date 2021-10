Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance pour Alexis Sanchez !

Publié le 7 octobre 2021 à 1h30 par A.C.

Peu utilisé depuis le début de la saison à l’Inter, Alexis Sanchez pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille.

Après Arturo Vidal, c’est un autre Chilien de l’Inter qui est lié à l’Olympique de Marseille. En Italie, on assure en effet que Pablo Longoria garderait un œil attentif sur la situation d’Alexis Sanchez, que Jorge Sampaoli connait très bien pour l’avoir entrainé par le passé en sélection chilienne. S’il a eu un peu de place avec Antonio Conte la saison dernière, l’ancien du FC Barcelone et d’Arsenal ne semble pas du tout entrer dans les plans de Simone Inzaghi et un départ pourrait être la seule solution. Récemment, la presse transalpine a même parlé d’une résolution pure et simple du contrat de Sanchez, qui court jusqu’en juin 2023.

L’Inter prépare le départ d’Alexis Sanchez