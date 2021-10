Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ouverture dès janvier pour Alexis Sanchez ? La réponse !

Publié le 4 octobre 2021 à 20h10 par A.D.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. Alors qu'il serait dans le viseur de l'OM, l'attaquant chilien tenterait de trouver une solution avec les Nerazzurri pour partir. Toutefois, son salaire XXL pourrait faire capoter son départ.

Lors de l'été 2020, Alexis Sanchez a quitté Manchester United et s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter. Toutefois, son passage chez les Nerazzurri ne se passe pas vraiment mieux que chez les Red Devils . Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu, Alexis Sanchez aimerait changer de cap pour donner un nouvel élan à sa carrière. Ce qui n'aurait pas échappé à l'OM, prêt à profiter de l'aubaine pour le recruter. Toutefois, le salaire XXL d'Alexis Sanchez pourrait poser problème.

Alexis Sanchez et l'Inter veulent se séparer en janvier, mais...