Foot - OM

OM : Pau Lopez ne fait totalement l’unanimité à Marseille !

Publié le 1 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Arrivé à l’OM cet été, Pau Lopez impressionne. Si l’Espagnol s’impose sur la Canebière, certains émettent toutefois encore des critiques.

Cet été, l’OM a fait un choix très fort. Malgré Steve Mandanda, Pablo Longoria est parti en quête d’un nouveau gardien pour préparer l’avenir. Et au final, c’est Pau Lopez est arrivé de l’AS Rome, prêté par le club romain. Et aujourd’hui, le choix est payant puisque l’Espagnol a réussi à reléguer Mandanda au second rang pour s’imposer dans les buts de l’OM. Sur la Canebière, tout le monde est sous le charme de Pau Lopez, excepté Pascal Olmeta.

« Il ne m’a pas convaincu »