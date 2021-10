Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda parti pour vivre un calvaire ?

Publié le 27 octobre 2021 à 20h10 par D.M.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda vivrait mal sa situation à l'OM. Le portier expérimenté a perdu sa place de titulaire au détriment de Pau Lopez, arrivé cet été à Marseille.

Débarqué à Marseille en mars dernier, Jorge Sampaoli avait demandé à Pablo Longoria de recruter un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda lors du dernier mercato estival. Le président de l’OM a répondu favorablement son entraîneur et a décidé de miser sur Pau Lopez, évoluant la saison dernière à l’AS Roma. Arrivé cet été, le portier espagnol est vite parvenu à faire la différence sur son concurrent et à s’installer dans les buts marseillais. Pour le journaliste Florent Germain, Mandanda pourrait bien passer l’intégralité de la saison sur le banc des remplaçants : « Je ne dis pas que le débat n’existe plus et que Mandanda est maintenant un éternel remplaçant, mais presque. En tout cas, Pau Lopez s’offre un peu plus de crédit. Car ces derniers temps, on avait l’impression que si Pau Lopez faisait une boulette, tout le monde allait réclamer Mandanda à Marseille. Là, on a l’impression que Pau Lopez prend confiance. Il a plus de jokers ».

« Mandanda vit assez mal cette situation »