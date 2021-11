Foot - OM

OM - Malaise : Caleta-Car lâche ses vérités sur ses galères !

Publié le 5 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

De retour en force à l’OM, Duje Caleta-Car savoure sa montée en puissance et salue Jorge Sampaoli pour sa confiance.

Annoncé sur le départ cet été, Duje Caleta-Car a finalement repoussé les avances de Wolverhampton et Valence. Un choix qui n'a pas plus à l'OM puisque Pablo Longoria espérait le vendre. Par conséquent, il n'a quasiment pas jouer du début de saison. Mais Jorge Sampaoli a finalement décidé de le relancer, et le Croate donne raison à son entraîneur. Ce qui réjouit Duje Caleta-Car.

«Je peux dire que je suis dans ma meilleure forme»