OM : L’énorme aveu de Matteo Guendouzi sur la méthode Jorge Sampaoli !

Publié le 29 octobre 2021 à 7h00 par Th.B.

Ayant déposé ses valises à l’OM cet été, Matteo Guendouzi avoue avoir été impressionné par la philosophie de jeu prônée par Jorge Sampaoli bien qu’il ait été sceptique au premier abord.

Matteo Guendouzi a débarqué à l’OM au cours du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal où il ne faisait plus l’unanimité aux yeux du coach Mikel Arteta depuis sa brouille en juin 2020 avec Neal Maupay face à Brighton. À l’OM, Matteo Guendouzi semble revivre et n’a pas manqué de souligner l’importance de Jorge Sampaoli dans son choix de signer en prêt pour l’intégralité de la saison avec option d’achat. D’ailleurs, la méthode Sampaoli est totalement adoptée par l’international espoir français.

« Je n’avais jamais vu ça auparavant »