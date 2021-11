Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé un dossier sensible !

Publié le 5 novembre 2021 à 15h10 par D.M.

Impressionnant à chacune de ses apparitions cette saison, Bamba Dieng a confirmé qu'il allait prochainement prolonger son contrat avec l'OM.

En raison de la concurrence dans le secteur offensif, Bamba Dieng ne dispute pas l’intégralité de chaque rencontre. Mais à chacune de ses apparitions, l’attaquant sénégalais parvient à se montrer décisif. Le joueur âgé seulement de 21 ans avait notamment permis à l’OM de remporter son match face à l’AS Monaco le 11 septembre dernier en inscrivant un doublé. Performant au sein du club marseillais, Bamba Dieng discute depuis plusieurs semaines avec ses dirigeants d’une possible prolongation de contrat.

« On a trouvé un terrain d'entente »