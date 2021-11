Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur l’arrivée de Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le retour de Xavi au FC Barcelone serait imminent, le club catalan se serait arrangé avec Al-Sadd pour ne pas avoir à débourser sa clause libératoire.

Le moment tant attendu est maintenant sur le point d’intervenir : Xavi va devenir le nouvel entraineur du FC Barcelone. La direction catalane a accéléré il y a quelques jours son travail dans l’optique de sa venue après le licenciement de Ronald Koeman et un accord aurait maintenant été trouvé entre l’ancien milieu et le Barça pour un contrat qui le liera aux Blaugrana jusqu’en 2024. Et de nouveaux échos apportent maintenant de la lumière sur les circonstances de son départ d’Al-Sadd…

Le Barça et Al-Sadd se sont entendus pour un transfert