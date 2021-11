Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une date est enfin fixée pour l'arrivée de Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 19h00 par H.G. mis à jour le 5 novembre 2021 à 19h01

Alors que Xavi est sur le point de prendre les rênes du FC Barcelone, le club catalan aurait d’ores et déjà fixé la date de sa présentation.

Après le renvoi de Ronald Koeman, limogé à la suite d’un début de saison catastrophique, le FC Barcelone est passé à la vitesse supérieure pour enrôler Xavi. Et désormais, le grand retour de l’ancien milieu du Barça parait imminent dans la mesure où Al-Sadd a officiellement annoncé son départ du poste d’entraîneur. Ainsi, seuls quelques détails resteraient à finaliser pour que Xavi prenne la succession de Ronald Koeman sur le banc du club catalan.

Xavi présenté dès lundi ?