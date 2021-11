Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce forte de Pep Guardiola sur l'arrivée de Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 17h10 par B.C. mis à jour le 5 novembre 2021 à 17h21

Alors que Xavi est proche de faire son retour au FC Barcelone, Pep Guardiola s’est prononcé sur le sujet.

Si le FC Barcelone n’a toujours pas officialisé la venue de Xavi pour succéder à Ronald Koeman, cela ne serait plus qu’une question de temps. La presse espagnole annonce en effet ce vendredi que l’ancien milieu international va prochainement débarquer chez les Blaugrana , et ce malgré son engagement avec Al-Sadd. Xavi et le FC Barcelone devraient se partager la clause libératoire fixée par le club qatari estimée à 5M€, permettant ainsi de mettre fin à ce feuilleton. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur ce choix, Pep Guardiola estime que le Barça a pris la bonne décision.

« Je suis sûr qu’il fera un bon travail »