Mercato - Barcelone : A peine arrivé, Xavi est déjà interpellé au Barça !

Publié le 5 novembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Coach intérimaire du FC Barcelone, Sergi Barjuan dirigera l'équipe première pour la dernière fois face au Celta Vigo. Présent en conférence de presse, le technicien s'est prononcé sur l'arrivée de Xavi et n'a pas fermé la porte à un retour en équipe première.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Le club d’Al-Sadd a officialisé, ce vendredi, le départ de Xavi au FC Barcelone. « L'administration Al-Sadd a accepté de transférer Xavi à Barcelone après avoir payé la clause pénale stipulée dans le contrat » peut-on lire dans le communiqué publié par le club qatari. Le technicien espagnol va faire ses adieux au club qatari avant de s’envoler pour la Catalogne.« Xavi nous a informés ces derniers jours de son désir d'aller à l'expérience de Barcelone à ce moment particulier en raison de la phase critique que traverse son club de la ville, et nous le comprenons et avons décidé de ne pas lui faire obstacle. Xavi et sa famille resteront les bienvenus à Doha, et la relation se poursuivra » a précisé Turki Al-Ali, président d'Al-Sadd. Coach par intérim, Sergi Barjuan dirigera donc son dernier match ce samedi face au Celta Vigo ce samedi. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, le technicien s’est prononcé sur sa situation, mais aussi sur son avenir au FC Barcelone.

« Prendre l'équipe première en main à l'avenir ? Je suis dans le présent mais pendant ces dix jours, j'ai apprécié et appris. »

« Le club m'a expliqué la situation et je savais que j’avais une date d'expiration. Je suis content, il me manque la dernière étape qui est demain, j'essaie de convaincre les joueurs d'être courageux, de travailler car ils vont nous faire courir beaucoup. Nous avons toujours des problèmes. Si nous nous comportons comme nous l'avons fait à Kiev, en tant qu'équipe, en ligne du haut en bas de la défense, je serais le plus heureux car j’aurais le sentiment du travail bien fait. Quand on a un bijou comme ça, ça vous bouleverse toujours. Prendre l'équipe première en main à l'avenir ? Je n'y ai jamais pensé. J'ai pensé à tirer le meilleur des joueurs. Je ne fais jamais les choses pour une raison. Je suis dans le présent et je pense à ce que je peux faire pour rendre meilleur l'équipe. Pendant ces dix jours, j'ai apprécié et appris » a confié Sergi Barjuan dans des propos rapportés par Sport.

« Si Xavi vient, je serai heureux d'aider le club une fois de plus »