Mercato - OM : Saliba, Guendouzi… Vers une grosse désillusion l’été prochain ?

Publié le 6 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que les deux joueurs soient prêtés par Arsenal, William Saliba et Matteo Guendouzi ne devraient pas faire leur retour chez les Gunners ensemble, un transfert définitif de Guendouzi à l’OM étant dans les petits tuyaux. Encore faudrait-il que Newcastle ne fasse pas capoter les plans de l’OM…

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria s’est montré plus que simplement actif sur le marché des transferts en parvenant à boucler près de dix recrues. Parmi elles, William Saliba et Matteo Guendouzi ont débarqué en provenance d’Arsenal sur la forme de prêts différents. En effet, en ce qui concerne l’international espoir de 20 ans qui évolue en défense centrale, aucune option d’achat n’a été incluse dans le deal convenu entre l’OM et Arsenal. Et bien qu’il apporterait satisfaction au staff technique de Jorge Sampaoli à Marseille, il ne faudrait pas s’attendre à un transfert voire à un simple nouveau prêt selon The Daily Telegraph. Le média britannique a fait savoir en début de semaine que la volonté première de Saliba était de revenir chez les Gunners en fin de saison afin de s’y imposer.

Saliba de retour à Arsenal, et Guendouzi ?