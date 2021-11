Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut souffler pour Mattéo Guendouzi !

Publié le 5 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Prêté avec option d’achat à l’OM, Mattéo Guendouzi pourrait s’inscrire dans la durée sur la Canebière. Et un départ ne serait vraiment pas d’actualité pour le milieu de terrain.

Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, Mattéo Guendouzi a posé ses valises à l’OM durant l’été. Prêté avec option d’achat, le Français s’impose aujourd’hui comme l’un des maillons forts du schéma de Jorge Sampaoli et cela pourrait bien durer encore un certain temps. En effet, l’option d’achat de Guendouzi serait quasiment automatique et cela devrait être une formalité pour que l’ancien de Lorient devienne un Marseillais à part entière.

Pas de départ au programme !