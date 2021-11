Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba, Guendouzi… Quel joueur prêté faut-il conserver en priorité ?

Publié le 4 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, l’OM s’est renforcé en attirant plusieurs joueurs sous la forme de prêt. Il n’est pas sûr qu’ils continuent sur la Canebière à l’avenir. Qui faudrait-il alors conserver en priorité ?

Pablo Longoria l’avait annoncé avant le mercato estival, l’objectif était de faire venir 11 recrues à l’OM. Le président phocéen a tenu sa promesse en faisant venir une dizaine des nouveaux joueurs au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Un exploit d’autant plus remarquable que les finances de l’OM n’étaient pas les meilleures. Il a donc fallu redoubler d’ingéniosité pour amener de nouveaux joueurs et cela s’est notamment fait sous la forme de prêt, avec ou sans option d’achat, pour William Saliba, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under et Amine Harit.

Des joueurs qui apportent énormément !

Ces joueurs ne sont donc pas Marseillais à part entière, mais ils sont très importants à l’OM. En effet, Pau Lopez a apporté de la sérénité dans les buts, William Saliba s’impose comme l’un des patrons en défense centrale, Mattéo Guendouzi est lui le maitre à jouer dans l’entrejeu tandis que Cengiz Ünder est l’un des principaux dangers offensivement. L’OM aura donc tout intérêt à conserver ces joueurs plus longtemps que prévu afin de construire autour d’eux pour les saisons à venir.



Alors, quel joueur prêté faut-il conserver en priorité ?